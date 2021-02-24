Синоптики обещают в Вологодской области потепление и метели

На смену морозам в Вологодской области придут оттепель и осадки. Как сообщает Вологодский гидрометцентр, уже сегодня, 24 февраля, атлантический циклон накрыл западные районы.

— К ночи зона осадков сместится к центру, завтра днем на восток. Местами пройдет сильный снег с метелью. При дальнейшем смещении циклона, наш регион окажется в его самой теплой, так называемом теплом секторе. С южными ветрами в регион проникнет теплый воздух, что приведет к повышению температуры местами до положительных значений. Осадки начнут переходить в смешанную фазу, не исключены гололеды. Пик потепления ожидается в пятницу и субботу, днем по западу и центру температура повысится до +1,+2 градусов, — говорится в сообщении гидрометцентра.

При этом прошедшие выходные в регионе выдались аномально холодными. В ночные часы температура воздуха в некоторых районах опускалась до -37 градусов. В Вологде в ночь на 23 февраля минимальная температура воздуха составила -35,2 градуса, что на 7,1 градуса ниже температурного минимума, отмеченного в 1945 году.