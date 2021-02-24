Синоптики обещают в Вологодской области потепление и метели

24.02.2021 [Общество]

На смену морозам в Вологодской области придут оттепель и осадки. Как сообщает Вологодский гидрометцентр, уже сегодня, 24 февраля, атлантический циклон накрыл западные районы. 

— К ночи зона осадков сместится к центру, завтра днем на восток. Местами пройдет сильный снег с метелью. При дальнейшем смещении циклона, наш регион окажется в его самой теплой, так называемом теплом секторе. С южными ветрами в регион проникнет теплый воздух, что приведет к повышению температуры местами до положительных значений. Осадки начнут переходить в смешанную фазу, не исключены гололеды. Пик потепления ожидается в пятницу и субботу, днем по западу и центру температура повысится до +1,+2 градусов, — говорится в сообщении гидрометцентра.

При этом прошедшие выходные в регионе выдались аномально холодными. В ночные часы температура воздуха в некоторых районах опускалась до -37 градусов. В Вологде в ночь на 23 февраля минимальная температура воздуха составила -35,2 градуса, что на 7,1 градуса ниже температурного минимума, отмеченного в 1945 году.

Тэги: погода

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце участковый нашел шестилетнего мальчика, пропавшего из двора на прогулке
В аварии на трассе в Чагодощенском районе погибли двое детей
Мэр Вологды заявил, что вывозить весь снег с улиц города «экономически нецелесообразно»
В Вологде вновь предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
Еще два троллейбусных маршрута обещают запустить в Вологде в 2022 году
На промплощадке «Северстали» в Череповце произошел прорыв газопровода и пожар
Исполняющим обязанности начальника вологодского управления следственного комитета назначен Альберт Атабиев
В Вологде произошел пожар в ресторане «Афины»
Проектировать и строить ледовый ФОК в Вологде за 272,8 млн. рублей будет «Вологдагражданстрой»
Авария с участием машины ДПС произошла в Череповце

Последние новости

Фильм Валдиса Пельша о деревнях Русского Севера покажет Первый канал

Съёмки пройдут в Архангельской, Ярославской и Вологодской областях

386
0

Обкатка зимнего автомобильного туристического маршрута Вологда – Архангельск состоялась в феврале

Культурно-этнографическая экспедиция «Полярный экспресс» осматривала места размещения и питания, отбирала достопримечательности для посещения

322
0

Двое пьяных вологжан сломали дверь в закрытое кафе, чтобы погреться

Перед этим они повздорили с таксистом, который отказался их везти

390
0

В администрации Череповецкого района прокомментировали проблему с питьевой водой в селе Яганово

Власти говорят, что система водоснабжения села "находится в сильно изношенном состоянии"

347
0

В Вологде у железнодорожных путей нашли женщину, обморозившую ноги

На скорой ее доставили в больницу

694
0

В Череповце задержали мужчину, искавшего наркотики в сугробе

При обыске у него нашли пакетик с запрещённым веществом. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

357
0

Детский совет будет контролировать качество питания в школьных столовых Вологды

Такое предложение поступило от представителей молодёжи, и мэр города Сергей Воропанов поддержал идею

320
0

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде 27 февраля

Вход свободный

250
0

Мошенники обманули двух сокольчанок, которые решили вложиться в криптовалюту

Одна из них перевела им 10 000 рублей, вторая — 7 500 рублей

300
0

Школа КВН приглашает на занятия школьников и первокурсников Вологды

Участие бесплатное

202
0

На выходе из спецприемника Евгения Доможирова пытались задержать полицейские

Из-за голодовки и подскочившего давления оппозиционеру стало плохо, и он попросил вызвать ему скорую помощь

876
0

Вологжанин ударил ножом знакомого, который ему угрожал

Инцидент произошёл в августе 2020 года. Потерпевший сам рассказал о случившемся полицейским, а после скончался в больнице от полученных ранений.

299
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фильм Валдиса Пельша о деревнях Русского Севера покажет Первый канал
Обкатка зимнего автомобильного туристического маршрута Вологда – Архангельск состоялась в феврале
Двое пьяных вологжан сломали дверь в закрытое кафе, чтобы погреться
В администрации Череповецкого района прокомментировали проблему с питьевой водой в селе Яганово
В Вологде у железнодорожных путей нашли женщину, обморозившую ноги
В Череповце задержали мужчину, искавшего наркотики в сугробе
Детский совет будет контролировать качество питания в школьных столовых Вологды
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

8516
0
24.02.2021 [БлогоVO]

Поможем министру — расскажем правду о зарплатах педагогов!

165
0
24.02.2021 [Обзор Прессы]

«Новая газета» опубликовала новые кадры пыток арестантов в ИК-1 Ярославля

182
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика