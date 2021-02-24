Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Вологде 27 февраля

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» пройдёт в Центре ремёсел в Вологде в субботу, 27 февраля.

Здесь можно будет приобрести работы вологодских художников декоративно-прикладного искусства.

Во время работы ярмарки в Центре ремёсел будут работать мастерские:

– Мастерская женских ремёсел, мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова - 8-921-231-46-71;

– Гончарная мастерская, мастер народных художественных промыслов Вологодской области Андрей Копышев – 8-911-526-55-62;

– Салон-мастерская «Авторский стиль», член Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России Роман Захаров – 8-963-353-39-44;

Начало мероприятия 27 февраля с 11:00 до 16:00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Вход свободный.

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