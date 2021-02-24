Пьяный житель Кадуя стрелял в воздух, чтобы позвать брата на улицу

В Кадуе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за стрельбу на улице и отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

Инцидент со стрельбой произошёл утро 21 августа 2020 года. Пьяный подсудимый приехал к дому брата и посигналил, чтобы он вышел на улицу, но тот не откликнулся. Тогда мужчина несколько раз выстрелил в воздух из своего пистолета.

«Через час стрелок на автомобиле Skoda Kodiaq подъехал к ОМВД России по Кадуйскому району, где в ходе проверки сотрудники полиции выявили у него признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд на полтора года лишил мужчину прав на хранение и ношение оружия и управление автомобилем, а также оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Пистолет и патроны у осуждённого постановлено изъять.

Областная пресс-служба судов также отмечает что, спустя месяц после инцидента, брат подсудимого также применил огнестрельное оружие, желая попасть в сауну. В его отношении возбуждено уголовное дело.