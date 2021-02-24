Семерым вологжанам грозит до 20 лет колонии за торговлю наркотиками

24.02.2021 [Происшествия]

Полицейские передали в суд уголовное дело о торговле наркотиками и участии в преступном сообществе, возбужденное в отношении семерых жителей Вологодской области. В ходе следствия было установлено, что фигуранты, возраст которых от 20 до 34 лет, занимались доставкой и сбытом различных запрещенных веществ через интернет. 

— При проведении мероприятий полицейскими изъято более 700 граммов различных видов наркотических средств синтетического происхождения. Все фигуранты были задержаны полицейскими на территории Вологодской области. Им избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Злоумышленникам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Тэги: ОПГ, наркотики

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