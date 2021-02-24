Череповчанина осудили условно за кражу машины и оборудования из чужого гаража

В Череповце суд огласил приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в краже, совершённой с незаконным проникновением в помещение, и грабеже.

В сентябре 2020 года подсудимый через дыру в стене проник в чужой гараж, откуда украл автомобиль «ВАЗ-2107», вязальную машинку, запчасти для «Москвич 412», металлические трубы и талреп (устройство для натягивания тросов). Машину он продал за 30 тысяч рублей, а остальное украденное перенёс к себе в гараж.

Кроме того, в ноябре обвиняемый пытался украсть большое шоколадное яйцо из супермаркета, но его остановил охранник. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел сделать сюрприз своей девушке.

Осуждённому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. С него также взыскано 47 500 рублей компенсации в пользу потерпевших, а шоколадное яйцо вернули владельцу магазина, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.