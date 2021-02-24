В Череповце предлагают установить полигональные скульптуры

В мэрии Череповца рассматривают вариант установки полигональных скульптур в городе. Это многоугольные арт-объекты.

— У таких арт-объектов есть замечательная особенность: они всегда разные. Солнце подсвечивает одни грани и плоскости и дает тень на другие. И эта картинка освещенности меняется постоянно. Кроме того, полигональные скульптуры в городской среде — тренд последних нескольких лет по всему миру, — пишет в соцсети мэр города Вадим Германов.

Германов также поинтересовался у жителей Череповца, где, по их мнению, такие фигуры можно было бы установить.