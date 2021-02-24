Сокольчанку, которая больше года не забирала авто со спецстоянки, обязали выплатить почти миллион рублей

Жительницу Сокола обязали выплатить около миллиона рублей фирме, на спецстоянке которой уже больше года хранится ее машина.

Согласно материалам дела, пьяная женщина в сентябре 2019 года села за руль своей «Митсубиси» и попала в ДТП. Машину отправили на спецстоянку на улице Медуницинской в Вологде, принадлежащую ООО «Бизнес Экспресс». Автомобиль находится там до сих пор.

В мае 2020 года фирма предложило сокольчанке урегулировать вопрос по возврату автомобиля, но она оставила предупреждение без ответа. В итоге ООО «Бизнес Экспресс» обратилось в суд, требуя взыскать с женщины стоимость услуг по хранению машины на спецстоянке с 13 сентября 2019 года по 14 января 2021 года, а также процентов за неисполнение денежного обязательства, расходов по оплате работы юриста и почтовых расходов. На суд ответчица не явилась.

— Суд принял во внимание, что в соответствии со ст. 896 ГК РФ вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи, — говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Изучив представленные доказательства, суд обязал женщину выплатить ООО «Бизнес Экспресс» 945 018 рублей 68 копеек. Из них стоимость услуг по эвакуации иномарки — 2 181 рубль, стоимость услуг по хранению авто в указанный период — 912 858 рублей 24 копейки, проценты за неисполнение денежного обязательства — 29 979 рублей 44 копейки. С ответчика в пользу истца также взысканы судебные расходы — 1109 рублей.

Заочное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

В пресс-службе судов также отмечают, что если женщина не заберет свое авто, у владельцев штрафстоянки есть право реализовать автомобиль, направив письменное уведомление его владельцу.