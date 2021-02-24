Житель Красноярска подал в суд на вологжанку из-за испугавшего его клипа «ВКонтакте»

24.02.2021 [Общество]

В сентябре прошлого года в Вологодский областной суд поступил иск от жителя Красноярска. Мужчина пытался взыскать деньги с вологжанки, которая, по его мнению, разместила в соцсети шокирующий контент. 

— Тем самым девушка причинила ущерб принадлежащему мужчине  нематериальному благу — праву на психологическую неприкосновенность. Это причинило ему страдания, заключающиеся в претерпевании тревоги, страха, ужаса, обиды, разочарования от просмотра данного шокирующего видео. Как утверждал истец, клипы «ВКонтакте» до этого всегда были доброжелательными, и эффект неожиданности от громкого крика (вопля) в клипе усилил его переживания, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Свои моральные страдания житель Красноярска оценили в 10 тысяч рублей. Областной суд вернул иск заявителю, так как, согласно законодательству, иски о возмещении морального вреда подаются в районный суд по месту жительства ответчика. 

Тэги: моральный вред, курьезы

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