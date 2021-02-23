Умерла профессор Вологодского госуниверситета Юлия Бабичева

На 91 году скончалась Юлия Викторовна Бабичева, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Об этом 23 февраля сообщил портал cultinfo.ru.

Юлия Викторовна родилась 4 мая 1930 года в Калуге. В 1951 году окончила педагогический институт в Иванове, затем аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена (ныне РГПУ им. А. И. Герцена). В 1956-1970 гг. работала в Оренбургском педагогическом институте.

В Вологодском госуниверситете Юлия Викторовна работала с 1970 по 2013 год. Была заведующей кафедрой и проректором по научной работе. Профессор читала лекции в Карловом университете (Прага), удостоена звания Почетный лектор Рижского университета. Под ее руководством защитили кандидатские диссертации двадцать аспирантов. Главная тема исследований Юлии Викторовны – литература и поэзия Серебряного века.