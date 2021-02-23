Умерла профессор Вологодского госуниверситета Юлия Бабичева

23.02.2021 [Общество]

На 91 году скончалась Юлия Викторовна Бабичева, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России. Об этом 23 февраля сообщил портал cultinfo.ru.

Юлия Викторовна родилась 4 мая 1930 года в Калуге. В 1951 году окончила педагогический институт в Иванове, затем аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена (ныне РГПУ им. А. И. Герцена). В 1956-1970 гг. работала в Оренбургском педагогическом институте.

В Вологодском госуниверситете Юлия Викторовна работала с 1970 по 2013 год. Была заведующей кафедрой и проректором по научной работе. Профессор читала лекции в Карловом университете (Прага), удостоена звания Почетный лектор Рижского университета. Под ее руководством защитили кандидатские диссертации двадцать аспирантов. Главная тема исследований Юлии Викторовны – литература и поэзия Серебряного века.

Тэги: смерть

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