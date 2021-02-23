Житель Тотемского района украл домкраты из гаража, но унести их не смог

Жителя Тотемского района судили за покушение на кражу. Инцидент произошел в октябре прошлого года в поселке Первомайский.

Как говорится в материалах дела, 60-летний подсудимый взломал замок на дверях чужого гаража и вынес оттуда к забору два гидравлических домкрата.

— Однако распорядиться похищенным из-за сильного алкогольного опьянения не смог и остался сидеть на пне рядом с гаражом. В таком положении его и нашел сосед потерпевшего (сам он живет в Северодвинске), которого тот попросил из-за срабатывания сигнализации проверить, что случилось, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На тотьмича завели уголовное дело о покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. б — ч. 2 ст. 158 УК РФ). На суде потерпевший потерпевший заявил о примирении с подсудимым, тот согласился на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

В итоге суд закрыл дело и освободил мужчину от уголовной ответственности.