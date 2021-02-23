В Вологде угнали "Мазду" с парковки кафе

В ночь на 23 февраля в Вологде задержали мужчину, который угнал авто с парковки кафе. Подозрительную иномарку заметили бойцы Росгвардии около часа ночи на улице Чернышевского.

— Водитель авто постоянно выезжал на полосу встречного движения, создавая помехи другим участникам дорожного движения и аварийные ситуации. Росгвардейцы потребовали водителя незамедлительно остановиться. Мужчина, находившийся за рулем, припарковался на обочине у перекрестка улиц Чернышевского и Карла Маркса и пытался скрыться во дворах, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушителя задержали, им оказался 28-летний житель города. Мужчина угнал «Мазду» от кафе на улице Лермонтова. Он видел, как владелец иномарки вышел из заведения, включил зажигание, а затем вернулся в зал. Вологжанин воспользовался моментом, сел в чужую машину и поехал домой.

Злоумышленника передали его наряду ГИБДД для дальнейшего разбирательства.