Череповецкая «Северсталь» впервые за три года вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Хоккейный клуб "Северсталь" из Череповца впервые за три года вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети.

Выход в плей-офф стал возможным после поражения подмосковного «Витязя»: он проиграл финскому «Йокериту» со счетом 1:5. Теперь череповчане точно не опустятся ниже восьмого места Западной конференции и впервые с сезона 2017/18 примут участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Регулярный чемпионат продолжается, 23 февраля команда Андрея Разина примет лидера Западной конференции, московский ЦСКА.