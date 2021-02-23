Две бронзовых медали завоевали юные вологжане на Первенстве России по конькобежному спорту

Две «бронзовых» медали завоевали вологжане на Первенстве России по конькобежному спорту среди девушек и юношей 13 — 17 лет.

Дарья Кренделева финишировала третьей на дистанции 500 метров среди девушек, с результатом 41,28 сек. Артём Еличев на аналогичной дистанции у юношей так же завоевал «бронзовую» медаль. Показав результат 37,20 сек.

Отметим, что Первенство России прошло на льду конькобежного центра «Коломна» с 18 по 21 февраля. В соревнованиях приняли участие более 150 конькобежцев из 33 регионов России.