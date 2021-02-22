Вологжанка лишилась 700 тысяч рублей, поверив мошенникам

67-летняя жительница Вологодского района стала жертвой мошенников. Женщине позвонили от имени сотрудников банка и сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит.

Чтобы предотвратить эту операцию, по словам мошенников, пенсионерке нужно было перевести свои сбережения на «резервные» счета, а еще — оформить кредит раньше «злоумышленников».

В итоге женщина перевела 225 тысяч рублей накопленных ею денег на несколько абонентских номеров, а затем взяла в кредит полмиллиона рублей, обналичила и тоже перевела на «защищенный счет». В общей сложности вологжанка лишилась более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.