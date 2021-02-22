В Вологде росгвардейцы задержали подростка, катавшегося по парковке ТЦ на пит-байке

В Вологде 21 февраля на парковке одного из супермаркетов на улице Дальней росгвардейцы задержали подростка. Катавшийся на пит-байке юноша, как отмечается в пресс-релизе управления Росгвардии по Вологодской области, «резко разворачивался, нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные ситуации, подвергая опасности себя, пешеходов и водителей других транспортных средств».
Сотрудники вневедомственной охраны установили личность нарушителя, им оказался несовершеннолетний вологжанин.
— Молодой человек пояснил, что пит-байк принадлежит ему и хранится в гараже, расположенном неподалеку. На парковке он решил потренироваться в фигурном вождении. Сотрудники Росгвардии передали его наряду ГИБДД для дальнейшего разбирательства, — сообщает пресс-служба ведомства.