Фирма из Китая заинтересовалась изобретением жителя Тотемского района

Житель Тотемского района Сергей Лукьянов, автор 52 изобретений по велотехнике и инвалидным коляскам, сообщил на своей странице в соцсети, что одним из его изобретений заинтересовалась фирма из Китая.

— Китайская фирма из Шэньчжэня заинтересовалась серийным производством моего Тотьмича, — сообщил на своей странице в соцсети изобретатель.

Фото со страницы Сергея Лукьянова в соцсети

«Тотьмич» — это рикамбент, то есть велосипед, крутить педали которого можно полулежа или лежа. Кроме того, это рикамбент на электрической тяге. Этот велосипед имеет более высокую маневренность и благодаря удобной посадке может найти широкое применение в городах.