Выставка, рассказывающая о работе поисковиков, открылась в Вологде

Личные вещи солдат Великой Отечественной войны, оружие, снаряжение медиков и саперов можно увидеть на выставке в центре «ГОР.СОМ 35» в Вологде. Экспозиция, посвященная работе поисковиков, открылась на прошлой неделе.

«Выставка погружает всех посетителей в атмосферу леса, в котором развернута экспедиция. Здесь собраны находки, которые можно найти в местах, где когда-то давно гремели бои. Также мы воссоздали атмосферу поискового лагеря, чтобы показать, как проходит работа поисковиков», — рассказала председатель Вологодского объединения поисковиков Ирина Метелкина.

Отдельная часть выставки — реконструкция лагеря поисковиков, показывающая условия реальной экспедиции. Также в здании на улице Козленской, 2 представлен винт бомбардировщика Пе-2, который был сбит в бою у границы с Вологодской областью.

Каждый посетитель может попробовать себя в роли поисковика. В специальном ящике под слоем песка оставлены находки, похожие на те, что привозят из экспедиций. Любой желающий самостоятельно может попробовать найти их с помощью щупа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выставка будет работать до 14 марта. Вход свободный.