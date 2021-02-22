Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля: кого ждет аврал на работе, а кого - гармония и успех

22.02.2021 [Общество]

Наступает момент, когда в любых делах можно рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды предупреждают, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться.

ОВЕН (21.03-20.04)

Мелкие нестыковки и неприятности заставят мобилизоваться и показать все, на что вы способны. Сейчас вы наделены деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Это отличный шанс проявить себя.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Не исключено, что вам придется взяться за новый, непривычный участок работ, или решать вопросы, находящиеся вне вашей компетенции и импровизировать на ходу. Это внесет приятное разнообразие в размеренные будни и даже вас развлечет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В одиночку вы не сделаете и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план. Кроме того, вы можете с удивлением обнаружить среди лояльных вам людей тех, от кого никак не ожидали поддержки.

РАК (22.06-22.07)

В делах может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Но иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды обещают, что временная сдача позиций даст возможность пойти в контратаку и вырваться вперед.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Вы будете буквально излучать успех. Ваше внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего не надо делать, – это скромничать. Покажите всем, что вы умеете.

ДЕВА (24.08-22.09)

От вас потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если вам это удастся, вы сможете извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных с доходами.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

У вас будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря чутью, вы способны даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Вы испытаете настоящий прилив энергии и сил. Вашей решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако звезды советуют во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, вы не прогадаете.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

На работе не исключен аврал, но вы сумеете проявить свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Поверьте, ваши умелые действия не останутся без внимания руководства. В выходные вас ждет романтическое свидание.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Благодаря коммуникабельности и пробивным способностям, вы имеете все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не браться за все дела сразу. Секрет успеха прост: выбрать самое перспективное дело и довести его до конца.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Задумайтесь над тем, все ли вас устраивает. Возможно, вы устали от повседневной рутины. В этом случае стоит собраться с духом и рискнуть. Сейчас самое время и для глобальных перемен, и для менее значительных обновлений.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Звезды сулят успех в любых делах, связанных с общением. Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все сейчас будет удаваться вам легко. Воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

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