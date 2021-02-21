Жилой дом в Великом Устюге оцепили из-за оставленного пакета с мусором

21.02.2021 [Происшествия]

Сегодня утром местный житель обнаружил подозрительный пакет у дома № 51 на улице Виноградова в Великом Устюге. Об этом он сообщил в правоохранительные органы. На место прибыли экстренные службы. Здание оцепили полицейские и сотрудники Росгвардии. В ходе проверки выяснилось, что в пакете оказался мусор, который кто-то поленился донести до контейнера, сообщает группа СМ | Великий Устюг.

фото - группа "СМ | Великий Устюг" Вконтакте

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