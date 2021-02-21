Вологжанин украл 15 тысяч рублей с банковской карты собутыльника

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с карты 54-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что потерял карту, а после ему пришло сообщение о списании 15 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 30-летний коллега потерпевшего, с которым тот выпивал накануне.

«Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков, дождался момента, когда товарищ уснет, вытащил из его кармана карту и ушел, рассчитывая на то, что приятель ничего не вспомнит, так как был сильно пьян. Деньги мужчина потратил на продукты и алкоголь, расплачиваясь на кассе бесконтактным способом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.