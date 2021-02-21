В Вологде наградили сотрудника ОМОН, который спас тонувшую в реке женщину

В Вологде сотруднику ОМОН, который спас тонувшую в реке женщину, вручили награду Росгвардии «За спасение», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл вечером 28 мая у моста 800-летия города. Росгвардеец вместе с приятелем возвращался домой, когда заметил движение на середине реки. Присмотревшись, он увидел женщину, которая размахивала руками. Вологжанка уже уходила под воду и была без сил. Мужчина, бросился в воду и вытащил её на берег. 50-летняя потерпевшая была в шоковом состоянии и сказала, что решила переплыть реку на спор. Её передали прибывшей бригаде скорой помощи.