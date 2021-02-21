Житель Бабаевского района получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

В Бабаевском районе суд огласил приговор 48-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве сожительницы. Тело 59-летней погибшей с колото-резаным ранением груди обнаружили в квартире дома на улице Механизаторов вечером 15 октября 2020 года.

«По некоторым свидетельствам, пара нередко ссорилась и в ходе конфликтов мужчина причинял женщине побои. После очередного конфликта мужчина спустился к соседке и попросил вызвать полицию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

В это время подсудимый находился в больнице, куда его доставили с места происшествия с колото-резаным ранением живота. Он сознался в содеянном, написав явку с повинной.

«В ходе допроса и проверки его показаний на месте мужчина указал, что женщина ревновала его, они поссорились, и она ударила его ножом, который он у нее забрал, однако конфликт не прекратил, смертельно ранив в итоге сожительницу», — также говорится в сообщении пресс-службы областного СУ СК РФ

Осуждённому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.