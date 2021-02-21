Ученика автошколы в Никольском районе осудили за использование поддельной медицинской справки

В Никольском районе суд огласил приговор 22-летнему жителю Костромской области, признанному виновным в использовании заведомо подложного документа.

Как установлено судом, в августе 2020 года подсудимый купил через интернет медицинскую справку об отсутствии противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. 16 сентября он приложил её к заявлению на получение водительских прав. Проверка показала, что медучреждение, печать которого стояла на документе, не выдавало его обвиняемому.

«Молодой человек вину признал, раскаялся. Пояснил, что живет в селе Павино Костромской области, а комиссию надо было проходить в Костроме в областной больнице. По его словам, он не имел возможности туда съездить и понимал, что это займет много времени», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом смягчающих обстоятельств, осуждённому назначен штраф в 7000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.