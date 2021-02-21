Вологжанин устроил скандал в суде из-за того, что его попросили надеть маску

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего местного жителя, устроившего скандал в здании суда на улице Гоголя. Он пришёл туда на слушание в качестве свидетеля.

«На входе в задние представители судебных приставов обратили внимание, что у мужчины отсутствует средство индивидуальной защиты, и сделали ему замечание. В ответ на это вологжанин стал грубо оскорблять представителей власти, а также нецензурно выражаться в адрес всех присутствующих», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

На него составили протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления представителя власти.