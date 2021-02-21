Череповчанин оформил кредит на бывшую сожительницу по копии её паспорта

В Череповце полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

Потерпевшая — 28-летняя череповчанка — заявила, что ей пришло судебное решение о взыскании больше 10 тысяч рублей задолженности и процентов по кредиту, который она не брала. Выяснилось, что займ оформил бывший сожитель женщины. Он признался в содеянном.

«Задержанный рассказал, что после расставания с потерпевшей в личной переписке в одной из социальных сетей у него осталась копия её паспорта. В какой — то момент он вспомнил об этом и решил оформить на бывшую возлюбленную кредит, так как сильно нуждался в деньгах», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.