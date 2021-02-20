Причиной пожара с погибшей женщиной в Никольске могла стать детская шалость

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре в Никольске. Трагедия произошла днем 20 февраля в восьмиквартирном доме на улице Кузнецова. Пожар возник в квартире, где жили 64-летняя женщина, а также ее 27-летняя дочь со своими детьми пяти и шести лет.

— На месте происшествия следователи СКР провели тщательный осмотр и опросили очевидцев произошедшего. По данным следствия, очаг возгорания расположен в жилой комнате, где на диване-кровати, найдя перед этим спички, играл 6-летний мальчик, пока мать выходила из квартиры за дровами. Вернувшись, женщина заметила дым и возгорание, попыталась потушить его сама, открыла окно, но спровоцировала приток кислорода и еще большее распространение огня. Вместе с сыновьями она квартиру покинула, к счастью, дети в пожаре серьезно не пострадали, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

64-летняя никольчанка в момент происшествия спала на кухне. Она осталась на месте и не смогла спастись.

Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин возгорания назначены пожарно-технические исследования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам главы Никольского района Вячеслава Панова, пострадавшие в результате пожара люди получат материальную помощь из районного бюджета и бюджета Никольска. Жильцам дома также предложили временно разместиться в гостинице, однако те отказались.

Ранее NewsVo сообщал, что сигнал о возгорании в восьмиквартирном деревянном доме на улице Кузнецова в Никольске поступил в 11.20. Судя по фото с места событий, загорелась квартира на втором этаже.