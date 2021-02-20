Администрация Вытегры ищет подрядчика на реконструкцию детского городка

20.02.2021 [Общество]

В Вытегре ищут подрядчика на реконструкцию детского городка на Сиверсовом острове. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,5 млн рублей. Город получил эти деньги из федерального бюджета.

— На детской площадке появится безопасное покрытие, будет установлена карусель и другие аттракционы и игровые комплексы. Скульптуры с территории городка на время уберут, а после окончания работ установят их обратно. При оформлении Детского городка также будут придерживаться исторического стиля 19 века с преобладанием дерева в отделке. Кроме того, подрядчик должен будет оборудовать на набережной зрительскую зону и установить напротив нее макет галиота (парусное судно), — сообщает RosTender.info.

Заявки от участников принимаются до 1 марта, 4 марта подведут итоги закупки. Реконструкция, согласно аукционной документации, будет завершена к середине декабря 2021 года. 

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