Администрация Вытегры ищет подрядчика на реконструкцию детского городка

В Вытегре ищут подрядчика на реконструкцию детского городка на Сиверсовом острове. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,5 млн рублей. Город получил эти деньги из федерального бюджета.

— На детской площадке появится безопасное покрытие, будет установлена карусель и другие аттракционы и игровые комплексы. Скульптуры с территории городка на время уберут, а после окончания работ установят их обратно. При оформлении Детского городка также будут придерживаться исторического стиля 19 века с преобладанием дерева в отделке. Кроме того, подрядчик должен будет оборудовать на набережной зрительскую зону и установить напротив нее макет галиота (парусное судно), — сообщает RosTender.info.