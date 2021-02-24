Выгода на сервисное обслуживание у Официального дилера ŠKODA - «Автоэкспресс»

«Автоэкспресс» объявляет сезон специальных цен на ремонт и техническое обслуживание автомобилей ŠKODA! Для гостей, посетивших наш Дилерский Центр впервые, действует выгода 10% на запасные части и полный цикл работ: техническое, гарантийное и постгарантийное обслуживание, диагностика, сход-развал, шиномонтаж.

Преимущества обслуживания автомобиля у официального дилера:

— Оснащенная современным технологическим оборудованием и инструментом сервисная станция. Всё оборудование и инструмент соответствуют стандартам Производителя, что позволяет производить обслуживание автомобилей ŠKODA качественно и быстро.

— Квалифицированный персонал. Все сотрудники проходят регулярные специализированные обучения в Учебном Центре ŠKODA и имеют соответствующие Сертификаты.

— Выполнение ремонта любой сложности в соответствии с актуальной технической документацией Производителя, включая агрегатные ремонты и сложные диагностические работы.

— Использование оригинальных запасных частей и смазочных материалов. Вы можете быть уверены в качестве работ и долговечности деталей. Гарантия на оригинальные запасные части ŠKODA — 2 года без ограничения пробега.

-Гарантия на все выполненные работы и приобретенные запасные части оформляется документально.

— Наличие собственного склада запасных частей для автомобилей ŠKODA обеспечивает оперативность выполнения ремонтных работ.

— Бесплатная комплексная мойка и применение защитных средств салона автомобиля на время каждого ремонта: чехлы на сиденья, руль, КПП, коврики на пол.

-Информация о сервисном обслуживании будет внесена в электронную сервисную книжку, что позволит сохранить историю обслуживания автомобиля без рисков ее утраты. Данные об обслуживании а/м будут доступны любому официальному дилеру ŠKODA, что даст Вам преимущество при обращении в сервис в любой точке мира.

— Возможность видеонаблюдения за ремонтом своего автомобиля.

— Комфортные условия ожидания: клиентская зона с TV, Wi-Fi, чай/кофе.



Вы сможете не только произвести качественный ремонт Вашего автомобиля на официальном сервисе, но и значительно сэкономить.

ŠKODA — с заботой о Вас здесь и сейчас.



Узнать подробнее?

Звоните по тел.: +7 (81-72) 28-20-00 или оставьте заявку на сайте https://skoda-avtoexpress.ru/service/apps/service-form и мы перезвоним Вам в ближайшее время.



За дополнительной информацией обращайтесь:

Официальный дилер ŠKODA «Автоэкспресс»

г. Вологда, ул. Северная., д. 25А.

Тел.: +7 (81-72) 28-20-00

E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru

Сайт: https://skoda-avtoexpress.ru/service/apps/service-form

VK: https://vk.com/avtoexpressskodavologda

Instagram: https://www.instagram.com/avtoexpress_skoda_vologda/?hl=ru





* Акция действует для физических лиц. Подробности акции уточняйте по тел.: +7 (8172) 28-20-00. Предложение действует при первом обращении на сервис и использовании з/ч, приобретенных в сервисном центре Автоэкспресс.



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