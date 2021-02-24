Выгода на сервисное обслуживание у Официального дилера ŠKODA - «Автоэкспресс»

«Автоэкспресс» объявляет сезон специальных цен на ремонт и техническое обслуживание автомобилей ŠKODA! Для гостей, посетивших наш Дилерский Центр впервые, действует выгода 10% на запасные части и полный цикл работ: техническое, гарантийное и постгарантийное обслуживание, диагностика, сход-развал, шиномонтаж.
Преимущества обслуживания автомобиля у официального дилера:
— Оснащенная современным технологическим оборудованием и инструментом сервисная станция. Всё оборудование и инструмент соответствуют стандартам Производителя, что позволяет производить обслуживание автомобилей ŠKODA качественно и быстро.
— Квалифицированный персонал. Все сотрудники проходят регулярные специализированные обучения в Учебном Центре ŠKODA и имеют соответствующие Сертификаты.
— Выполнение ремонта любой сложности в соответствии с актуальной технической документацией Производителя, включая агрегатные ремонты и сложные диагностические работы.
— Использование оригинальных запасных частей и смазочных материалов. Вы можете быть уверены в качестве работ и долговечности деталей. Гарантия на оригинальные запасные части ŠKODA — 2 года без ограничения пробега.
-Гарантия на все выполненные работы и приобретенные запасные части оформляется документально.
— Наличие собственного склада запасных частей для автомобилей ŠKODA обеспечивает оперативность выполнения ремонтных работ.
— Бесплатная комплексная мойка и применение защитных средств салона автомобиля на время каждого ремонта: чехлы на сиденья, руль, КПП, коврики на пол.
-Информация о сервисном обслуживании будет внесена в электронную сервисную книжку, что позволит сохранить историю обслуживания автомобиля без рисков ее утраты. Данные об обслуживании а/м будут доступны любому официальному дилеру ŠKODA, что даст Вам преимущество при обращении в сервис в любой точке мира.
— Возможность видеонаблюдения за ремонтом своего автомобиля.
— Комфортные условия ожидания: клиентская зона с TV, Wi-Fi, чай/кофе.
Вы сможете не только произвести качественный ремонт Вашего автомобиля на официальном сервисе, но и значительно сэкономить.
ŠKODA — с заботой о Вас здесь и сейчас.
Узнать подробнее?
Звоните по тел.: +7 (81-72) 28-20-00 или оставьте заявку на сайте https://skoda-avtoexpress.ru/service/apps/service-form и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Официальный дилер ŠKODA «Автоэкспресс»
г. Вологда, ул. Северная., д. 25А.
Тел.: +7 (81-72) 28-20-00
E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru
Сайт: https://skoda-avtoexpress.ru/service/apps/service-form
VK: https://vk.com/avtoexpressskodavologda
Instagram: https://www.instagram.com/avtoexpress_skoda_vologda/?hl=ru
* Акция действует для физических лиц. Подробности акции уточняйте по тел.: +7 (8172) 28-20-00. Предложение действует при первом обращении на сервис и использовании з/ч, приобретенных в сервисном центре Автоэкспресс.
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