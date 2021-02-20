Четверых череповчан оштрафовали за незаконную регистрацию фирм через подставных лиц

В Череповце суд прекратил уголовное дело в отношении группы из четверых череповчан, которых признали виновными в незаконном образовании юридических лиц. Уголовное дело в отношении их сообщника, личность которого не установлена, выделено в отдельное производство.

В обязанности подсудимых входил подбор подставных лиц, на которых регистрировались фирмы, их инструктаж и контроль за своевременным поступлением учредительных документов в налоговой. Их сообщник занимался подготовкой этих документов, выделял деньги на регистрацию фирм и расчёты с людьми, которые становились подставными директорами организаций.

«Таким образом, в 2017–2018 году, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору (в разном составе), через подставных лиц незаконно образовали 22 юридических лица (ООО)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемым наказания в виде судебного штрафа. Гособвинитель поддержал ходатайство. Осуждённым назначены штрафы в сумме от 20 до 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.