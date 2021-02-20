Выставка изделий из бересты «На защите Родины» открылась в Вологде

Выставка из бересты «На защите Родины» открылась в Центре писателя Василия Белова в Вологде. В экспозиции представлены работы педагогов и учеников творческого объединения «Вологодские истоки». Мероприятие приурочено к Дню защитника Отечества.

– Ведь плетение из бересты считалось раньше мужским ремеслом, – сообщается в анонсе выставки. – Для того, чтобы полоски хорошо и ровно затянуть в изделии, требуется недюжинная сила и очень крепкие пальцы рук, поэтому чаще всего привлекались к обучению молодые мужчины.

В коллективе «Вологодские истоки» обучают детей ремёслам, возрождая и сохраняя, таким образом, народные промыслы.

– Наша задача – не только сделать поделку, но и изучить историю родного края, – говорит заведующая декоративно-прикладным отделом творческого объединения Татьяна Георгиевна Соколова.

Посетить выставку можно до конца марта по адресу: Вологда, Щетинина, 5, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00. Выходной день – воскресенье.

Вход свободный.

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