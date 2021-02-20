В Великоустюгском районе мужчину, который ударил собутыльника ножом, осудили условно

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника Ч. Инцидент произошёл в доме в деревне Пупышево, где оба фигуранта жили с разрешения собственника, ночью 28 ноября 2020 года.

«В ходе распития спиртного между ними произошел скандал, Ч. ударил его бутылкой из-под водки по голове. Он решил проучить его, сходил за ножом и нанес удар в область груди, два удара в ногу и удар в руку. Нож положил на стол в большой комнате, от крови не обтирал. Потерпевшего положил на одну из кроватей, сообщил о случившемся в службу спасения и до приезда скорой помощи рукой зажимал рану на груди Ч., чтобы тот не скончался», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый показал, что не хотел убивать потерпевшего. В содеянном он раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.