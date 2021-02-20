Музыкальные инструменты и оборудование на 34 млн рублей купят в учреждения культуры Вологодской области

20.02.2021 [Культура]

Инструменты и оборудование на общую сумму 34 миллиона рублей поставят в этом году в учреждения культуры Вологодской области. Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, инструменты приобретут в рамках национального проекта «Культура».

Сообщается, что новые инструменты появятся в Кадуйской, Усть-Кубинской, Устюженской и Шекснинской школах искусств, а также в Детской музыкальной школе №1 имени Колесникова города Череповца и в Череповецком областном училище искусств и художественных ремесел имени Верещагина.

Уже в ближайшее время в череповецкую ДМШ № 1 поступят рояль «Михаил Глинка» и 4 аккордеона.

По словам Ларисы Каманиной, заместителя Губернатора области, оснащение учреждений культуры музыкальными инструментами началось в 2019 году. В тот год провели комплексную модернизацию трех образовательных организаций сферы культуры региона – Сокольской и Великоустюгской школ искусств и Вологодского областного колледжа искусств. 

– Были закуплены новые музыкальные инструменты, парты и столы, магнитно-маркерные доски, учебная литература, световое и звуковое оборудование и кресла в концертные залы. Всего на эти цели было выделено 15,5 миллионов рублей, – говорит Лариса Каманина.

В списке музыкальных инструментов, в которых нуждаются школы, – кабинетные рояли, пианино, баяны, аккордеоны, гармони, скрипки, домры, балалайки, гитары, синтезаторы, а также гусли, трещотки и деревянные ложки. 

– Самый большой список инструментов у профильного ссуза области – Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел. В рамках нацпроекта там будут закуплены альт и виолончель, валторна и тромбон, гобой и фагот, флейты, кларнеты, саксофоны и другие инструменты, а также большое количество нотной литературы, – добавляет сайт cultinfo.
 

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