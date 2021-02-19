14-летнего череповчанина в социальной сети обвинили в изнасиловании

В Череповце полицейские проводят проверку по факту заявление от родителей 14-летнего подростка, которого в социальной сети обвинили в изнасиловании восьмилетней девочки.

«Пост разместила некая Мелания Чернова. Она написала, что 12 февраля школьник напал на девочку. Преступление было совершено во дворе дома, где живет пострадавшая. Были указаны фамилия и имя нападавшего, а также прикреплена его реальная фотография», — говорится в сообщении на сайте мэрии города

Непроверенную информацию опубликовало несколько групп. Мать школьника рассказала, что в тот день он был в школе, а после находился под присмотром взрослых. Она также пояснила, что за некоторое время до случившегося, ему писали неизвестные и требовали деньги.

В пресс-службе городского УМВД уточнили, что страница, на которой был размещён пост, сейчас заблокирована. Заявления по факту преступления в отношении восьмилетней девочки им не поступало.