В Вологде задержали подростка за рулём авто без номеров

19.02.2021 [Происшествия]

В Вологде вечером 17 февраля сотрудники Росгвардии задержали «ВАЗ-2105» и его 16-летнего водителя.

«Отечественное авто передвигалось с нарушениями правил дорожного движения, с различным скоростным режимом, к тому же на транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки», — сообщает пресс-служба управления Росвагрдии по Вологодской области

Юноша сказал, что взял машину у отца, однако документов в автомобиле не оказалось. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: подросток, водительские права

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