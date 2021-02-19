В Вологде задержали подростка за рулём авто без номеров

В Вологде вечером 17 февраля сотрудники Росгвардии задержали «ВАЗ-2105» и его 16-летнего водителя.

«Отечественное авто передвигалось с нарушениями правил дорожного движения, с различным скоростным режимом, к тому же на транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки», — сообщает пресс-служба управления Росвагрдии по Вологодской области

Юноша сказал, что взял машину у отца, однако документов в автомобиле не оказалось. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.