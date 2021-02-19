В Белозерском районе администрация поселения выплатит 400 тысяч рублей за добычу воды без лицензии

Администрацию Шольского сельского поселения в Белозерском районе оштрафовали на 800 000 рублей за нарушение требований закона «О недрах». Соответствующее постановление государственного инспектора в области охраны окружающей среды вышло в ноябре прошлого года. Так местных властей наказали за то, что они добывали подземные воды из артезианских скважин, не получив специальную лицензию.

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте Белозерского районного суда, в 2017 году управление имущественных отношений района передало в пользование администрации Шольского сельского поселения пять артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения. Эти скважины использовались для указанных целей, хотя лицензии у поселения на добычу недр не было. После того, как госинспектор выписал штраф, местные власти обратились в суд, требуя признать привлечение к административной ответственности незаконным.

— (администрация поселения — ред.) считает, что получение лицензии находится в компетенции муниципального образования «Белозерский муниципальный район», как собственника имущества — артезианских скважин. Администрацией в рамках переданных полномочий в отсутствие лицензии необходимые мероприятия по водоснабжению проводятся, ведётся контроль за качеством воды, регулируется рациональный объём потребляемой воды населением, — говорится в материалах дела.

Судья посчитала факт правонарушения доказанным, но отметила, что, с учетом того, что администрация Шольского сельского поселения финансируется за счёт бюджета, "наложение штрафа в столь значительном размере может повлечь значительное ухудшение её материального положения, как следствие – невыполнение всех социальных обязательств". Поэтому сумму штрафа было решено уменьшить в два раза. Таким образом, администрация поселения должна выплатить 400 000 рублей.