Две вологжанки пытались украсть алкоголь и продукты из супермаркета, чтобы отметить день рождения

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух школьниц, которые пытались украсть продукты из супермаркета на улице Мира.

«Прогуливаясь по различным отделам, одна из вологжанок брала с прилавков сладости, продукты питания, алкоголь и складывала их в рюкзак своей подруги. После этого девушки вышли из супермаркета через зону входа и направились к дверям», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанные признались, что пошли на кражу, чтобы отметить день рождения. Одной из них в тот день исполнилось 15 лет. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.