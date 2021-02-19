Череповчанин подозревается в жестоком убийстве жительницы Белозерского района

В Белозерском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Череповца, подозреваемого в убийстве местной жительницы. Тело потерпевшей со следами удушения было обнаружено в её доме в деревне Перховта вечером 18 февраля 2021 года.

За несколько дней до происшествия подозреваемый приехал в деревню к родственнице, чтобы отдохнуть и стал пить. В тот вечер он пьяным пришёл в гости к мужу пострадавшей, но тот уже спал, а женщина была не рада его визиту.

«По версии следствия, в ходе произошедшей ссоры подозреваемый схватил потерпевшую рукой за шею и, повалив на пол, стал душить. При осмотре тела погибшей следователи извлекли из ее горла осколок стекла. По некоторым данным, нападавший, проявляя особенную жестокость, закрывал дыхательные пути жертвы стеклянной стопкой», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.