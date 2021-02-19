Администрацию Сокола обязали отремонтировать «новые аварийные» дома на улице Некрасова

Суд обязал администрацию Сокола в течение года устранить строительные дефекты в домах № 11 и № 13 на улице Некрасова, построенных в рамках программы переселения из аварийного жилья. ООО «Энергострой», возводившее здания в 2014 году, уже обанкротилась.

Как установил суд, с 2016 года и по сей день в администрацию Сокола, а также в управляющую компанию «Система Дом», прокуратуру и жилинспекцию поступают многочисленные жалобы жильцов на неудовлетворительное состояние домов. В них протекает крыша, постоянная сырость, разрушается штукатурный слой цоколя, а также множество других дефектов.

В 2018 году специальной комиссией был составлен акт по устранению недостатков строительства, выявленных в период гарантийного срока. 16 октября 2018 года чиновники из городской администрации направили в адрес ООО «Энергострой» требование об устранении выявленных нарушений. Работы не были проведены, потому что застройщика к тому времени уже признали банкротом.

В январе 2020 года на объект вышла еще одна комиссия, с привлечением специалистов жилинспекции, департамента строительства, провела проверку, в ходе которой выявлены «существенные недостатки в строительстве указанных домов».

- Строительно-техническая экспертиза, назначенная судом, показала, что здания частично не соответствуют требованиям действующих строительных норм и правил, а также проектной документации. В частности отсутствуют утепление перекрытий чердака и защитное ограждение по периметру кровли, размеры чердачных окон уменьшены, на крыше недостаточный нахлест листов кровельного покрытия с образованием горизонтальных щелей допускающих протечки, вентиляция канализации выведена в пространство чердака, отсутствуют дощатая обрешетка по металлическому каркасу под кровельным покрытием крылец и пристенные защитные фартуки в местах бокового примыкания кровельного покрытия козырьков крылец к стенам и т.д, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Проверка показала, что администрация Сокола, выступая заказчиком по контракту, при приемке работ не проверила их на соответствие техническим и эксплуатационным требованиям, не предприняла своевременных мер по устранению недостатков и дефектов строительства в течение гарантийного срока. В итоге прокуратура вышла в суд с иском, в котором потребовала обязать администрацию Сокола в течение года со дня вступления решения в законную силу устранить дефекты и недостатки при строительстве указанных домов. Иск был удовлетворен.

Ранее NewsVo сообщал, что несколько лет назад в Соколе уже был скандал, связанный со строительством домов для переселенцев на улице Карла Маркса, 33 и 35. Два трехэтажных дома на 68 квартир были построены в 2012 году. Их возвели по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, на это из бюджета было потрачено 90,7 миллионов рублей. Почти сразу же после новоселья жильцы стали жаловаться на качество своих домов. На главу администрации Сокола было заведено уголовное дело: именно он подписывал акты о приемке работ. В итоге дома пришлось ремонтировать за бюджетный счет. Сначала был заключен контракт с новой подрядной организацией на производство внешних работ на сумму 46,8 миллионов рублей. На первом этапе, который завершился в январе 2016 года, установили двускатную кровлю из ЛСТК с покрытием, утеплили фасад, заменили стеклопакеты, застеклили лоджии, установили вентиляционные системы, сделали наружную и внутреннюю гидроизоляцию фундаментов, привели в порядок ливневую канализацию, а также полы в подвальном помещении.

На втором был проведен ремонт квартир и ремонт площадей общего пользования, включая подвальные помещения. На это было выделено 32 млн. рублей. Строители отремонтировали входные группы, полностью поменяли плитку, где это было необходимо, привели в порядок систему канализации, подвалы, восстановили электрику. Стены в квартирах обшили гипсокартоном и поклеили обоями, которые жители новостроек сами выбрали из предложенных подрядчиком материалов.