В Вологде полицейский отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам

В Вологде сотрудник полиции отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам. Мужчина стоял у банкомата в торговом центре на улице Мира, говорил по телефону и заметно нервничал.

«Данное обстоятельство насторожило полицейского, поэтому он поинтересовался, все ли в порядке у вологжанина. Мужчина ответил, что разговаривает с сотрудником банка и по его подсказкам пытается перевести свои сбережения на резервный счет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснив детали разговора, полицейский пояснил, что потерпевший разговаривал с мошенником. Пенсионеру удалось сохранить 100 тысяч рублей.