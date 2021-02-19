Директора аграрно-экономического колледжа в Вологде оштрафовали за нарушения трудового законодательства

19.02.2021 [Общество]

Факты несвоевременной выплаты отпускных некоторым работникам выявила в «Вологодском аграрно-экономическом колледже» прокуратура. 

— В нарушение ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации выплата установленной законом компенсации работникам за нарушение срока оплаты отпускных не производилась, — говорится в сообщении ведомства. 

Кроме того, в трудовые договоры, заключенные с работниками, не была включена вся необходимая информация, предусмотренная законом.

В итоге в отношении директора колледжа были возбуждены дела по ч. 4 ст. 5.27 КоАП (ненадлежащее оформление трудового договора) и по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей и вынесли ей предупреждение. 

После прокурорской проверки работникам, в соответствии с нормами трудового законодательства, выплатили компенсацию.

Тэги: прокуратура, трудовой кодекс

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде
Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой
Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля
Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима
Мэр Вологды Сергей Воропанов в пятый раз стал отцом
Суд признал незаконным установленный для сельских жителей Вологодской области норматив накопления мусора
Вологжанка расплатилась в баре найденной на улице картой
В Вологодском районе после ремонта открыли помещения дежурной части МВД
Вологодская область оказалась на 59 месте в России по качеству жизни
Житель Вологды сфотографировал надпись «Путин *****» и выложил в сеть: на него составили протокол об оскорблении власти

Последние новости

Названы имена номинантов ежегодных театральных премий Щуко, Семёнова и Бадаева

День театра в Вологде в этом году пройдет в онлайн-формате

72
0

Две вологжанки пытались украсть алкоголь и продукты из супермаркета, чтобы отметить день рождения

Одной из них исполнилось 15 лет

108
0

В Череповце пассажирка такси получила травмы в ДТП

Авария произошла днем 18 февраля на улице Устюженской

104
0

Череповчанин подозревается в жестоком убийстве жительницы Белозерского района

Мужчина приехал в деревню Перховта в гости. Возбуждено уголовное дело.

270
0

Администрацию Сокола обязали отремонтировать «новые аварийные» дома на улице Некрасова

Дома № 11 и № 13 возвели по заказу муниципалитета в 2014 году, застройщик уже обанкротился

365
0

В Вологде полицейский отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам

Мужчина собирался отправить 100 тысяч рублей на якобы резервный счёт

265
0

220 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

359 человек выздоровели, восемь умерли

234
0

Вологодский орнитолог изучал зимнюю жизнь белоплечих орланов на Камчатке

Один из ведущих экспертов страны по хищным рыбоядным птицам Мирослав Бабушкин на днях вернулся из экспедиции

255
0

С администрации Череповецкого района взыскали 100 тысяч рублей за травму ребенка на качелях

В августе прошлого года в поселке Суда мальчик качался на качелях, они вдруг оторвались вместе с горизонтальной перекладиной. Ребенок получил перелом костей предплечья. 

294
0

В Череповце риелтора и трёх её подельниц осудили за мошенничество с недвижимостью и маткапиталом

Две женщины получили реальные сроки лишения свободы, остальные осуждены условно. Все они должны выплатить крупные компенсации потерпевшим.

355
0

Узнать, к каким населенным пунктам в Вологодской области скоро подведут газ, можно на интерактивной карте

Компания «Газпром» запустила такую на своих ресурсах

436
0

В Череповце водителя на полгода лишили прав из-за синих габаритных огней

Сотрудники ГИБДД обнаружили нарушителя 12 января на Советском проспекте

319
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Названы имена номинантов ежегодных театральных премий Щуко, Семёнова и Бадаева
Две вологжанки пытались украсть алкоголь и продукты из супермаркета, чтобы отметить день рождения
В Череповце пассажирка такси получила травмы в ДТП
Череповчанин подозревается в жестоком убийстве жительницы Белозерского района
Администрацию Сокола обязали отремонтировать «новые аварийные» дома на улице Некрасова
В Вологде полицейский отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам
Директора аграрно-экономического колледжа в Вологде оштрафовали за нарушения трудового законодательства
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

7887
0
19.02.2021 [БлогоVO]

Первый человек в России, обвинённый по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации

60
0
18.02.2021 [Обзор Прессы]

Большая страна. Уездный колорит. Непридуманная история города Устюжны. 14.02.21

323
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика