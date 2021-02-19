Директора аграрно-экономического колледжа в Вологде оштрафовали за нарушения трудового законодательства

Факты несвоевременной выплаты отпускных некоторым работникам выявила в «Вологодском аграрно-экономическом колледже» прокуратура.

— В нарушение ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации выплата установленной законом компенсации работникам за нарушение срока оплаты отпускных не производилась, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в трудовые договоры, заключенные с работниками, не была включена вся необходимая информация, предусмотренная законом.

В итоге в отношении директора колледжа были возбуждены дела по ч. 4 ст. 5.27 КоАП (ненадлежащее оформление трудового договора) и по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей и вынесли ей предупреждение.

После прокурорской проверки работникам, в соответствии с нормами трудового законодательства, выплатили компенсацию.