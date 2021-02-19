Вологодский орнитолог изучал зимнюю жизнь белоплечих орланов на Камчатке

19.02.2021 [Общество]

Зимняя жизнь белоплечих орланов стала объектом исследования орнитолога из Вологодской области Мирослава Бабушкина. На днях он вернулся домой из экспедиции по Юго-Камчатскому заказнику.

Белоплечие орланы – это очень крупные хищные птицы семейства ястребиных, один из самых тяжелых орлов. Масса одной птицы достигает 9 килограммов. В России этот вид занесён в Красную книгу.  Кроноцкий заповедник на Камчатке – это место крупнейшей в России концентрации этих птиц. 

Мирослав Бабушкин работает заместителем директора по научной работе в Дарвинском государственном биосферном заповеднике и является одним из ведущих экспертов страны по хищным рыбоядным птицам.

Экспедиция по Южно-Камчатскому заказнику была совместным проектом Кроноцкого и Дарвинского заповедников. Задача учёных – определить численность, возрастной состав и особенности территориального распределения белоплечих орланов, зимующих в бассейне Курильского озера.

– На зимовку в Южно-Камчатский заказник собирается несколько сотен этих птиц, включая редких для нашего региона орлана белохвоста и беркутов, – рассказала телеканалу «41 Регион» Дарья Паничева, руководитель научного отдела Кроноцкого заповедника. – Это уникальная зимовка, которая не имеет аналогов в мире. И для её изучения мы приглашаем специалистов разного уровня.

В этом году учёные насчитали порядка 350-360 особей, которые зимуют на этом озере, это примерно на сто птиц больше, чем в прошлом году. Орнитологи связывают увеличение количества птиц на зимовке с более плотным нерестом нерки этого года. В прошлом году большая часть озера была закрыта льдом, и рыбы было мало.

– Абсолютно неизвестная тайная зимняя жизнь птиц, потому что в большинстве случаев не известно, куда они мигрируют, распределяются по огромной территории и очень часто зимуют одиночно, но на территории заказника существует давно сложившееся зимнее сообщество этих хищных птиц, где доминируют белоплечие орланы, – рассказал журналистам Мирослав Бабушкин.

В ходе пешей экспедиции по заповеднику учёные помимо птиц встретили четырёх бодрствующих медведей. 

– И звери, и птицы кормятся неркой, которая нерестится в бассейне Курильского озера до марта. С помощью квадрокоптера в устьевой части реки Этамынк учётчики обнаружили около 1000 особей лососей, – говорится на странице Кроноцкого заповедника.

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