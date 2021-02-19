Вологодский орнитолог изучал зимнюю жизнь белоплечих орланов на Камчатке

Зимняя жизнь белоплечих орланов стала объектом исследования орнитолога из Вологодской области Мирослава Бабушкина. На днях он вернулся домой из экспедиции по Юго-Камчатскому заказнику.

Белоплечие орланы – это очень крупные хищные птицы семейства ястребиных, один из самых тяжелых орлов. Масса одной птицы достигает 9 килограммов. В России этот вид занесён в Красную книгу. Кроноцкий заповедник на Камчатке – это место крупнейшей в России концентрации этих птиц.

Мирослав Бабушкин работает заместителем директора по научной работе в Дарвинском государственном биосферном заповеднике и является одним из ведущих экспертов страны по хищным рыбоядным птицам.

Экспедиция по Южно-Камчатскому заказнику была совместным проектом Кроноцкого и Дарвинского заповедников. Задача учёных – определить численность, возрастной состав и особенности территориального распределения белоплечих орланов, зимующих в бассейне Курильского озера.

– На зимовку в Южно-Камчатский заказник собирается несколько сотен этих птиц, включая редких для нашего региона орлана белохвоста и беркутов, – рассказала телеканалу «41 Регион» Дарья Паничева, руководитель научного отдела Кроноцкого заповедника. – Это уникальная зимовка, которая не имеет аналогов в мире. И для её изучения мы приглашаем специалистов разного уровня.

В этом году учёные насчитали порядка 350-360 особей, которые зимуют на этом озере, это примерно на сто птиц больше, чем в прошлом году. Орнитологи связывают увеличение количества птиц на зимовке с более плотным нерестом нерки этого года. В прошлом году большая часть озера была закрыта льдом, и рыбы было мало.

– Абсолютно неизвестная тайная зимняя жизнь птиц, потому что в большинстве случаев не известно, куда они мигрируют, распределяются по огромной территории и очень часто зимуют одиночно, но на территории заказника существует давно сложившееся зимнее сообщество этих хищных птиц, где доминируют белоплечие орланы, – рассказал журналистам Мирослав Бабушкин.

В ходе пешей экспедиции по заповеднику учёные помимо птиц встретили четырёх бодрствующих медведей.