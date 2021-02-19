С администрации Череповецкого района взыскали 100 тысяч рублей за травму ребенка на качелях

В Череповецком районе родители ребенка, получившего травму во время катания на качелях в поселке Суда, обратились в суд, требуя взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда.

Инцидент произошел в августе 2020 года: качели оторвались вместе с горизонтальной перекладиной, и мальчик упал вместе с ними, получив перелом костей предплечья. Медики пришли к выводу, что несовершеннолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести.

На суде вдруг выяснилось, что площадка ни на балансе района, ни на балансе поселения не числится. В администрации района иск родителей не признали, заявив, что осенью 2018 года привлеченным подрядчиком были проведены работы по установке нескольких детских площадок. Администрация, по словам чиновников, приняла не объекты на детской площадке, а работы по программе «Формирование комфортной городской среды». Документов по оборудованию детских площадок, сертификатов соответствия, в том числе спорной качели, в администрации района не имеется. Подрядчик же заявил, что все необходимые сертификаты в районную администрацию передал. Чиновники утверждали, что за оборудованием детской площадки должна была следить УК, обслуживающая ближайший дом.

— В судебном заседании было установлено, что земельный участок под детской площадкой не сформирован, на кадастровый учет не поставлен. После выполнения обязательств по муниципальному контракту Обществом, оборудование перешло в собственность заказчика — администрации Череповецкого муниципального района. Детская площадка и ее оборудование на баланс администрации района не поставлены, администрации Судского сельского поселения либо управляющей компании ООО «Альтаир Групп» на каком-либо праве не переданы. Поскольку бремя содержания имущества несет собственник, суд пришел к выводу о возложении обязанности по компенсации морального вреда на администрацию Череповецкого муниципального района, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд взыскал с администрации Череповецкого муниципального района Вологодской области в пользу родителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.