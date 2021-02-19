Череповецкая «Северсталь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:1

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над худшей командой Восточной конференции КХЛ, китайским «Куньлунь Ред Стар».

Череповчане отличились в каждом из трех периодов. Шайбы забрасывали Вадим Кудако, перед самым первым перерывом. Никита Макеев и Кирилл Адамчук. Единственный гол у гостей, в третьей двадцатиминутке уже при счёте 3:0 забил Тайлер Вон.

«Сегодня у нас была неважная игра. После выходных поднагрузили ребят, и потом была тяжёлая игра с Ярославлем. Всё-таки больше причина в том, что не восстановились ещё. По многим показателям проиграли. Как говорится, игра забывается, результат остаётся. Ребят с победой. Идём дальше. Спасибо болельщикам. Приятно, когда почти полные трибуны», - сказал на послематчевой пресс-конференции главы тренер «Северстали» Андрей Разин.

Андрей Владимирович ответил на вопрос, каким составом команда выйдет на матч против ЦСКА. Игра отметим пройдет во вторник, 23 февраля.

«Я надеюсь, у нас нет нетрадиционного состава. У нас запасных-то практически нет. Сейчас проблема с составом есть. Мы ещё в плей-офф не вошли. Нам надо каждую игру играть на победу. То, что было с Питером… Там были свои нюансы, поэтому было такое решение. Я думаю, оно было оправдано. Спрошу у Юрия Викторовича Трубачёва. Прощальный матч можно предложить ему. Думаю, болельщики поддержат. Согласится ли он. Хотелось бы уже сто процентов быть в плей-офф. Я думаю, это было бы красиво. Дать легенде череповецкого хоккея возможность провести прощальный матч. Я думаю, и Юре будет приятно. Болельщикам. Главное, чтобы он форму набрал за эти три дня»

«Северсталь» сейчас с 64 очками занимает 6 место Западной конференции КХЛ. Опережая на 1 очко минское «Динамо» и 6 московский «Спартак», который благодаря победе над нижегородским «Торпедо» (3:2) вытеснил «Витязь» из "кубковой восьмерки".