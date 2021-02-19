Газификацию частного сектора микрорайона Прилуки в Вологде пообещали начать в 2021 году

В ходе отчета за 2020 год мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что газификация частного сектора микрорайона Прилуки начнется в этом году.

— Впереди праздник для жителей Прилук — газификация этого района. Проект готов, приступаем в 2021 году, — заявил Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, в общей сложности газопровод планируется провести на 6 км улично-дорожной сети. Это даст возможность газификации более чем 230 домовладений. 4 километра газопровода проложат по участкам улиц Колхозной, Монастырской, в Никольском переулке, также ветки затронут улицы Никольскую и Железнодорожную.