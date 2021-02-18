Исполняющим обязанности начальника вологодского управления следственного комитета назначен Альберт Атабиев

18.02.2021 [Общество]
Исполняющим обязанности начальника вологодского управления следственного комитета назначен Альберт Атабиев

Исполняющим обязанности руководителя СУ СК РФ по Вологодской области назначен Альберт Атабиев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника управления. Информация об этом появилась на сайте ведомства. 

Альберт Абдулмажитович Атабиев родился в 1980 году в Кабардино- Балкарии. После получения в 2002 году высшего юридического образования по специальности юриспруденция проходил службу в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации на территории Архангельской области. В 2019 году занял пост первого заместителя начальника СУ СК РФ по Вологодской области. 

Предыдущий руководитель управления, Эдуард Шрамко, покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Тэги: следственный комитет

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