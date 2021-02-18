Вологжанин завоевал медали Первенства Северо-Запада по вольной борьбе

Вологжанин Алексей Наконешный стал призером Первенства Северо-Западного федерального округа по спортивной (вольной) борьбе среди юниоров до 21 года.

Соревнования проходили в Калининграде 11-12 февраля, в них приняли участие 55 спортсменов из Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Республик Коми и Карелия, а так же Ненецкого АО. Вологодскую область представили Алексей Наконешный и Магомедов Магомед.

Алексей Наконешный завоевал две медали, став серебряным призером Первенства, а затем занял третье место на Чемпионате СЗФО, в весовой категории до 92 кг.