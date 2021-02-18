Бесплатная лекция «Современное публичное выступление» пройдёт в Вологде 19 февраля

Лекция «Современное публичное выступление» состоится 19 февраля в Городской библиотеке №6 в Вологде. Ее проведет кандидат филологических наук Сергей Громыко.
– Сергей Александрович расскажет о том, как качественно подготовить и выстроить речь, завоевать и удержать внимание публики. Лекция будет интересна тем, кто мечтает красиво и грамотно говорить, сделать свои выступления живыми, яркими и запоминающимся, – говорится в анонсе мероприятия.
Начало мероприятия 19 февраля в 18:00 по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.
Вход свободный.
Количество мест ограничено. Запись на мероприятие по телефону: (8172) 72-01-72.