Выставка работ Джанны Тутунджан откроется в Кириллове 23 февраля

18.02.2021 [Культура]

Персональная выставка работ Джанны Тутунджан откроется 23 февраля в здании Поварни Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Джанны Таджатовны Тутунджан – известного живописца, графика, Члена Союза художников России, Заслуженного художника РСФСР, члена-корреспондента Российской академии художеств.

– Джанна Тутунджан родилась 22 сентября 1931 года в Москве в семье служащих. В 1944 году она поступила в московскую среднюю художественную школу, а в 1953-1959 годах училась в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова. В 1959 году вместе с мужем, художником Николаем Баскаковым, Джанна Тутунджан переехала на его родину, в Вологду вместе они много путешествовали по вологодской земле, а в 1964 году поселились на берегу реки Сухоны в деревне Сергиевской Тарногского района, – рассказывает Мария Хаустова, пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

В экспозиции будут представлены работы художницы, хранящиеся в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. 

– Графическое решение листов зачастую содержит не только изображение, но и тексты: это - фразы, это - суждения, это - мнения изображенных людей. Каждый лист - человеческая судьба, целая история жизни. Вместе - история целого поколения, – говорится о картинах в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 15 августа в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Возрастных ограничений нет.

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