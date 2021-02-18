Выпускники медколледжей тоже смогут оформить в Вологде льготную ипотеку

18 декабря на очередной сессии Вологодской городской думы был расширен список категорий медиков, имеющих право на льготную ипотеку. Если раньше мерой поддержки могли воспользоваться только выпускники высших учебных заведений, то теперь — и выпускники медколледжей.

«Претендовать на меру соцподдержки могут врачи, медсестры и фельдшеры, устроившиеся на работу с 2 июля 2020 года. С начала года данной мерой соцподдержки пожелали воспользоваться уже 6 специалистов, что позволяет говорить об ее востребованности», — цитирует пресс-служба Гордумы слова главы Вологды Юрия Сапожникова.

Ранее NewsVo сообщал, что в рамках программы поддержки медиков из городского бюджета им компенсируется до 10 % от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Специалисты с детьми могут рассчитывать на выплату до 300 тыс. рублей, остальные – до 200 тыс. рублей. Они также будут получать субсидии на оплату ежемесячных ипотечных платежей: в первые 2,5 года – 25 и 30 % от ежемесячной выплаты для врачей без детей и с детьми соответственно, в оставшийся период – 50 % для обеих категорий.

Вступившие в программу специалисты будут обязаны отработать в городских медучреждениях не менее пяти лет. Также есть требования к приобретаемой на льготных условиях квартире: должен быть соблюден норматив общей площади на человека, существующий в Вологде - это 15 кв.м. То есть семья из трех человек может приобрести жилье площадью не менее 45 кв.м