Череповчанин угнал машину с охраняемой стоянки и уехал в Новгородскую область

В Череповце полицейские раскрыли угон «Ауди» с охраняемой стоянки в Зашекснинском районе. О происшествии заявил представитель организации, которой принадлежит машина. Кроме того, выяснилось, что кто-то снял номерной знак со стоявшего рядом «Лексуса».

Сыщики разыскали машину в Новгородской области. Подозреваемого, которым оказался 41-летний череповчанин, задержали в городе Пестово. Он сознался в содеянном, и пояснил, что ранее арендовал угнанный автомобиль.

«В ночное время, приехав на стоянку, мужчина предъявил охране договор аренды на иномарку. Пока за его действиями никто не наблюдал, он похитил госномера со стоящего рядом автомобиля Лексус и установил их на Ауди. Позже, приехав домой, мужчина совершил еще одну подмену госномера с автомашины Дэу Нексия, припаркованной во дворе. Таким образом череповчанин планировал скрыться от преследования», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.